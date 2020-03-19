Из-за дефицита на внутреннем рынке Украина прекратила экспорт спирта

Пандемия коронавируса привела к росту спроса на спирт. Чтобы не допустить дефицита на внутреннем рынке, государственное предприятие "Укрспирт" временно приостановило экспорт спирта. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

"Мы заняли государственную позицию – в первую очередь, позаботиться об украинцах. Из-за пандемии коронавируса сейчас повышенный спрос на медицинский спирт не только внутри страны, но и извне. Поэтому мы решили приостановить его экспорт. Сначала нужно полностью обеспечить рынок Украины. Недопустимой считаем ситуацию, когда бы к нам обратились медицинские учреждения с просьбой продать спирт, а у нас его бы не было", – отметил и.о. директора "Укрспирта" Сергей Блескун.

По его словам, предприятие возобновит экспорт после того, как полностью обеспечит им внутренний рынок Украины.

Как ранее сообщал Фокус: