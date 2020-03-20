Математика эпидемии: эксперт объяснил, почему нарушители карантина вредят экономике

Экономику карантина можно объяснить с помощью графика распространения коронавируса, объясняет Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии на своей странице в Facebook.

Без карантина количество случае заболевания быстро растет и система здравоохранения просто не может справиться с наплывом больных. Именно поэтому практически все страны, в которых случилась вспышка коронавируса, ввели жесткие карантинные меры. При их наличии распространение замедляется, а высота пика на графике снижается, в идеале – до пропускной способности системы здравоохранения.

Однако карантин очень дорого обходится для экономики. Это нижняя часть графика. Без карантина экономика работает более-менее нормально (красная линия), а карантин вызывает жесточайший экономический спад (синяя линия). По словам экономиста, в Китае производство снизилось на 15-20%, а сфера услуг сократилась вдвое. В результате аналитику уже заговорили о потерях мировой экономики в 10% ВВП, что намного больше, чем от испанки в 1918–1920 годах.

"Экономический спад, убытки компаний, рост безработицы, падение доходов людей, страх перед будущим – это цена, которую общества во всем мире уже сейчас платят за сохранение жизней. И если вы не соблюдаете карантин, то эта цена, очень-очень высокая и уже заплаченная, заплачена зря", – пишет Мария Репко.

Отметим, что в странах еврозоны, в США и Японии уже началась рецессия. В обзоре Института международных финансов (IIF) также говорится о снижении прогноза роста мировой экономики в 2020 году до 0,4%.

Две недели назад IIF уже понижал свой прогноз роста мировой экономики в этом году с 2,6% до 1,6%, преимущественно из-за шока, связанного со вспышкой коронавируса нового типа в Китае и последовавших мер по борьбе с его распространением. "С тех пор произошла полноценная внезапная остановка на глобальных рынках капитала, спровоцированная нарастающим шоком от COVID-19, падением цен на нефть и растущим стрессом на кредитных рынках", – пояснил главный экономист IIF Робин Брукс.

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