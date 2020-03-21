Худшая неделя с 2008 года. На фондовых биржах США подсчитывают рекордные убытки

Фондовые биржи США завершила свою худшую неделю с 2008 года, когда инвесторы взвесили глобальные усилия по борьбе с пандемией Covid-19, которая угрожает привести мировую экономику к глубокой рецессии.

Об этом сообщает Investing.com.

Индекс Dow упал на 4,55% или 913 пунктов, S&P 500 упал на 4,78%, а Nasdaq Composite упал на 3,79%. И Dow, и S&P пережили худшую неделю с 2008 года.

Новые меры стимулирования от президента США Дональда Трампа по борьбе со вспышкой коронавируса были омрачены резким увеличением числа случаев коронавирусной инфекции в США и особенно в Европе, эпицентре вспышки.

Трамп заявил, что США и Мексика согласились запретить все несущественные поездки через их границу для сдерживания вспышки.

Нью-Йорк и Нью-Джерси присоединились к другим штатам, введя дополнительные ограничения для борьбы с инфекцией, причем губернаторы обоих штатов приказали всем работникам несущественных предприятий оставаться дома.

Тем временем беспрецедентные действия глобальных центральных банков США на этой неделе мало развеяли опасения инвесторов по поводу надвигающейся рецессии.

15 марта Федеральная резервная система (ФРС) США на внеплановом заседании приняла решение снизить ключевую процентную ставку до 0–0,25%. ФРС сообщила, что намерена держать ставку на околонулевом уровне "до тех пор, пока она не будет уверена, что экономика перенесла последние события и движется к достижению целей максимальной занятости и ценовой стабильности".

Между тем, Федеральная резервная система Нью-Йорка заявила, что в течение оставшейся части месяца она будет проводить операции по репо (сделка купли ценной бумаги с обязательством обратной продажи через определённый срок по заранее определенной в этом соглашении цене, – Фокус) на сумму 1 триллион долларов каждый день для обеспечения устойчивости рынков краткосрочного кредитования.

Энергетика была единственным сектором, который завершил день в плюсе на фоне покупок в конце сессии, несмотря на падение цен на нефть.

Отметим, 17 марта падение на американском фондовом рынке ускорилось в последние часы торгов после заявления президента США Дональда Трампа о том, что ситуацию с распространением коронавируса не удастся взять под контроль ранее августа. Тогда, в процентом сооотношении это было сильнешим падением с 1987 года.

Аналитики Bloomberg cчитают, что на фоне распространения коронавируса, валютам развивающихся стран, в число которых входит и Украина, грозит падение до 30%, а глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что рост мировой экономики в этом году будет гораздо ниже 2019 года из-за коронавируса. По ее словам, сейчас сложно предсказать, насколько глубоким будет падение.

Как ранее сообщал Фокус: