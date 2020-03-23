$300 млрд на поддержку экономики. ФРС США представила антикризисный план

Реагируя на кризис в экономике США, связанный с пандемией COVID-19, Федеральная резервная система (ФРС) представила новую программу помощи экономике, финансовым рынкам и населению общим объемом $300 млрд.

Программа включает в себя:

выкуп государственных облигаций у их держателей, чтобы насыщать рынки ликвидностью. Планируется купить не менее $500 млрд казначейских ценных бумаг и не менее $200 млрд ипотечных ценных бумаг;

предоставление новых кредитов бизнесу и потребителям на $300 млрд, в том числе совместно с министерством финансов США, которое предоставит для этого $30 млрд;

создание для крупных работодателей двух новых кредитных линий;

создание специальной кредитной линии (Term Asset-Backed Securities Loan Facility — TALF), которая будет обеспечивать студенческие и автокредиты, кредитные линии по банковским картам и другие виды кредитования для потребителей и бизнеса;

предоставление льготных кредитов муниципалитетам при помощи специального механизма повышения ликвидности Money Market Mutual Fund Liquidity Facility (MMLF).

Кроме того, ФРС анонсировала создание еще одной специальной кредитной линии для поддержки среднего и малого бизнеса — Main Street Business Lending Program.

Последний раз ФРС создавала кредитную линию TALF для поддержки рынка и бизнеса во время финансового кризиса 2008–2009 годов. Тогда ее объем составил $1 трлн.

Биржевые индексы США при открытии сегодняшних торгов отреагировали на заявление ФРС с умеренным пессимизмом: снижение составило 0,8–1,1%. Американские СМИ отмечают, что основное внимание инвесторов сейчас сосредоточено на обсуждении в Конгрессе основной программы государственного стимулирования экономики, рынков и населения на $1 трлн, которую на прошлой неделе предложил Дональд Трамп.

В странах еврозоны, в США и Японии началась рецессия, заявили экономисты Института международных финансов (IIF), расположенного в Вашингтоне. Этот институт создали 38 банков ведущих промышленно развитых стран в 1983 году в ответ на международный долговой кризис начала 1980-х. В обзоре IIF также говорится о снижении прогноза по росту мировой экономики в 2020 году до 0,4%.

Как ранее сообщал Фокус: