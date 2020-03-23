Райффайзен банк Аваль приостанавливает работу 71 отделения
Райффайзен банк Аваль со вторника, 24 марта приостановит работу 71 отделения.
Об этом сообщил председатель правления банка Александр Писарук, пишет Интерфакс-Украина.
По его словам, всего банку удалось сократить количество персонала в отделениях наполовину.
"С завтрашнего дня мы в Райффайзен банк Аваль временно приостанавливаем работу некоторых наших отделений. Конкретно это 71 отделение из примерно 450-ти. Мы приняли принципиальное решение не приостанавливать работу во всех городах и селах, где у нас есть одно отделение", – сказал Писарук.
По его словам, банк сократил количество персонала в отделениях до 50%.
Банк также рассматривает возможность сокращения графика работы отделений в сельской местности до трех дней в неделю, отметил он.
"В городах свыше 30 тыс. населения мы будем продолжать работать все пять дней с 10 до 16 часов с перерывами на обед и влажную уборку, проветривание помещений", – отметил глава правления банка.
Как ранее сообщал Фокус:
- "Альфа-банк" первым из украинских банков приостановил продажу наличной валюты во всех отделениях. Кроме того, отделения банка закрыты из-за карантина.
- "Ощадбанк" также временно останавливает работу ряда своих отделений в связи с карантином.
- Кроме того, в связи с карантином Приватбанк принял решение продлить сроки действия платежных карт (зарплатных, социальных, пенсионных и т.д.) на 90 дней.