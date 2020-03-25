НБУ уже два дня не продавал валюту для поддержания курса гривны

Сегодня, второй день подряд Национальный банк не проводил интервенций по продаже валюты. Межбанковский рынок балансировался самостоятельно – на уровнях близких к 28 грн за доллар. Об этом сказал в видеообращении замглавы НБУ Олег Чурий.

По его словам, с начала года НБУ продал около 1,5 млрд долларов.

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"Что касается последних событий на валютном рынке. Начиная с прошлой среды мы видим снижение ажиотажа, и объемы интервенции Национального банка постоянно снижаются. В четверг мы продали приблизительно 150 млн долларов, потом в пятницу 100, в понедельник продали только 50 млн долларов", – сказал он.

Официальный курс гривны к доллару на 26 марта установлен на уровне 27,96 грн. Таким образом по сравнению с 25 марта гривна подешевела на 19 копеек.

В Украину поступила партия наличных долларов США, необходимых для подкрепления касс банков. 11 банков получили 130 млн долларов.

Как ранее сообщал Фокус: