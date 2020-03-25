НБУ уже два дня не продавал валюту для поддержания курса гривны

Экономика
Официальный курс на 26 марта установлен на уровне 27,96 грн за доллар

Сегодня, второй день подряд Национальный банк не проводил интервенций по продаже валюты. Межбанковский рынок балансировался самостоятельно – на уровнях близких к 28 грн за доллар. Об этом сказал в видеообращении замглавы НБУ Олег Чурий.

По его словам, с начала года НБУ продал около 1,5 млрд долларов.

"Что касается последних событий на валютном рынке. Начиная с прошлой среды мы видим снижение ажиотажа, и объемы интервенции Национального банка постоянно снижаются. В четверг мы продали приблизительно 150 млн долларов, потом в пятницу 100, в понедельник продали только 50 млн долларов", – сказал он.

Официальный курс гривны к доллару на 26 марта установлен на уровне 27,96 грн. Таким образом по сравнению с 25 марта гривна подешевела на 19 копеек.

В Украину поступила партия наличных долларов США, необходимых для подкрепления касс банков. 11 банков получили 130 млн долларов.

Как ранее сообщал Фокус: