В банки Украины постепенно возвращается наличная валюта, – НБУ
2020-03-19 20:35:00
Нацбанк начал работу с иностранными финансовыми учреждениями по поставкам наличной валюты
Нацбанк Украины уже снабжает кассы банков наличной валютой, дефицит которой был вызван перебоями с доставкой самолетами в период ограниченного авиасообщения.
Об этом сообщается на странице регулятора в Facebook.
Отмечается, Нацбанк начал работу с иностранными финансовыми учреждениями по поставкам наличной валюты и проводит операции по подкреплению банков наличными долларами и евро путем их обмена на соответствующую безналичную валюту.
В частности, во время первой проведенной 19 марта операции по обмену наличной валюты на безналичную с объявленным предельным объемом в 100 миллионов евро Нацбанк обменял 35 миллионов евро. В НБУ пообещали проводить такие операции и в дальнейшем, но пока только с евро.
"Но мы уже ждем большую партию валютной наличности в долларах США. Поэтому в ближайшее время подкрепим банковские кассы и американской валютой", – заверил регулятор.
В то же время, в НБУ просят граждан при необходимости покупать и продавать валюту через онлайн-сервисы банков.
Как ранее сообщал Фокус:
- Альфа-Банк первым из украинских банков приостановил продажу наличной валюты во всех отделениях. Кроме того, отделения банка закрыты из-за карантина.
- "ПриватБанк" с 18 марта прекратил продажу наличной валюты в кассах до восстановления возобновления поставок из-за границы.
- Кроме того, в связи с карантином "ПриватБанк" принял решение продлить сроки действия платежных карт (зарплатных, социальных, пенсионных и т.д.) на 90 дней.
- Несмотря на все усилия Нацбанка укрепить национальную валюту, курс гривны стремительно падает.