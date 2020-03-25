В Украину поступила партия наличных долларов, – НБУ

Банки приобрели 130 млн долларов

В Украину поступила партия наличных долларов США, необходимых для подкрепления касс банков.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что в ходе аукционов по продаже наличных долларов банки приобрели 130 млн долларов.

"Сегодня мы провели операцию по обмену этой наличности на безналичную валюту банков. Участие в этой операции приняли 11 из 14 банков, которые имеют статус системно важных. Предложенный нами объем наличной валюты составил 130 млн долларов США и был полностью выкуплен банками", – сообщили в НБУ.

Там заверили, что уже ожидают вторую партию наличного доллара.

"Мы продолжим проводить операции по обмену наличных на безналичную валюту, чтобы банки могли бесперебойно удовлетворять спрос своих клиентов на снятие наличных в долларах или евро", – сообщили в Нацбанке.

В то же время Нацбанк рекомендует украинцам ограничить операции с наличной валютой и отдавать предпочтение операциям по обмену валют в интернете.

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