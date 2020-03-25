В Украину поступила партия наличных долларов, – НБУ
2020-03-25 18:59:00
Банки приобрели 130 млн долларов
В Украину поступила партия наличных долларов США, необходимых для подкрепления касс банков.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что в ходе аукционов по продаже наличных долларов банки приобрели 130 млн долларов.
"Сегодня мы провели операцию по обмену этой наличности на безналичную валюту банков. Участие в этой операции приняли 11 из 14 банков, которые имеют статус системно важных. Предложенный нами объем наличной валюты составил 130 млн долларов США и был полностью выкуплен банками", – сообщили в НБУ.
Там заверили, что уже ожидают вторую партию наличного доллара.
"Мы продолжим проводить операции по обмену наличных на безналичную валюту, чтобы банки могли бесперебойно удовлетворять спрос своих клиентов на снятие наличных в долларах или евро", – сообщили в Нацбанке.
В то же время Нацбанк рекомендует украинцам ограничить операции с наличной валютой и отдавать предпочтение операциям по обмену валют в интернете.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 марта сообщалось, что Нацбанк Украины уже снабжает кассы банков наличной валютой, дефицит которой был вызван перебоями с доставкой самолетами в период ограниченного авиасообщения.
- Альфа-Банк первым из украинских банков приостановил продажу наличной валюты во всех отделениях. Кроме того, отделения банка закрыты из-за карантина.
- "ПриватБанк" с 18 марта прекратил продажу наличной валюты в кассах до восстановления возобновления поставок из-за границы.
- Кроме того, в связи с карантином "ПриватБанк" принял решение продлить сроки действия платежных карт (зарплатных, социальных, пенсионных и т.д.) на 90 дней.