НБУ перечислит в госбюджет на 2 млрд грн больше, чем планировалось

Национальный банк планирует перечислить 42,7 млрд грн своей прибыли в государственный бюджет в 2020 году. Это на 2 млрд грн больше, чем было запланировано в законе о госбюджете-2020.

Часть своей прибыли НБУ обязан перечислять в госбюджет – таково требование закона о Нацбанке. Размер этой суммы на каждый год определяется в процессе работы над бюджетом в результате переговоров Минфина и НБУ.

В 2020 году будет перечисляться прибыль, полученная по итогам 2019 года. Консолидированную финансовую отчетность Национального банка за прошлый год уже подтвердил независимый внешний аудитор – компания "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги". Сейчас она передана Совету НБУ на утверждение.

После этого утверждения с Минфином будет согласован график ее перечисления в бюджет. Обычно это совершается четырьмя примерно одинаковыми платежами.

Напомним, в Кабмине утверждают, что Украина вошла в нынешние "турбулентные времена" с гораздо более сильными позициями, чем в 2008 году. По словам премьера Дениса Шмыгаля, сейчас у страны есть "и значительные резервы, и высокая ликвидность банков, и все макроэкономические параметры в значительно лучшем состоянии".

Как ранее сообщал Фокус: