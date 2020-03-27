При участии МВФ грозящий Украине экономический кризис станет управляемым, – НБУ

Сотрудничество с МВФ поможет Украине пройти "коронавирсный" кризис и противостоять ему путем увеличения дефицита бюджета. Об этом на брифинге 27 марта сказал заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.

"Сотрудничество с МВФ поможет Украине пройти этот кризис и поможет, в принципе, противостоять ему путем увеличения дефицита бюджета. Ситуация при участии МВФ является управляемой", – отметил он.

Напомним, что разгорающийся "коронавирусный" кризис вынуждает правительство пересмотреть параметры госбюджета-2020. Одно из главных изменений – значительное увеличение дефицита бюджета из-за роста расходов, связанных с борьбой с коронавирусом и поддержкой экономики.

При наличии бюджетного дефицита необходимые стране расходы могут осуществляться, главным образом, за счет печатания денег (с последующей инфляцией) или их заимствования.

Среди заимствований помощь МВФ – лучший вариант. Деньги даются под небольшой процент, а сам факт сотрудничества страны с фондом положительно влияет на инвесторов и других кредиторов.

В МВФ довольны переговорами с Украиной по новой программе финансирования. С таким заявлением выступила директор МВФ Кристалина Георгиева.

"На этой неделе мы с украиснкими властями достигли большого прогресса в переговорах по новой программе расширенного финансирования (EFF)", – сказала она.

По ее словам, прийти к окончательному варианту соглашения поможет принятие законопроектов по рынку земли и о невозвращении банков их прежним владельцам.

При этом, в МВФ говорят, что если все пойдет по намеченному плану, Украина сможет получить больше средств, чем планировалось ранее.

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