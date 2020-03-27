НБУ дал рекомендации банкам по кредитным каникулам

Нацбанк разослал банкам рекомендации по работе с заемщиками во время карантина. Кроме того, регулятор уточнил, что кредиты, которые обслуживались по состоянию на 1 марта 2020 года и будут реструктуризированы до конца сентября 2020 года, не будут считаться такими, на которые распространяются отдельные признаки дефолта.

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Основные рекомендации по реструктуризации кредитов такие:

льготный режим по кредиту будет предоставлен только тем заемщикам, которые финансово пострадали из-за ограничений в связи с пандемией;

условия и срок реструктуризации кредита определяет банк с учетом экономических потребностей заемщика;

инициировать реструктуризацию могут банки или клиенты. Физическое присутствие клиентов в отделении банка для проведения реструктуризации не нужно;

банкам предложены несколько вариантов реструктуризации. Заемщика могут освободить от уплаты тела кредита на время карантина с соответствующим продлением кредита. Кроме того, возможна капитализация процентных платежей;

реструктуризации кредитов среднему и крупному бизнесу должны рассматриваться индивидуально с учетом последней финансовой отчетности, текущего финансового состояния, уязвимости секторов и предприятий к кризису и перспектив их восстановления;

при реструктуризации кредита следует базироваться на предположении, что восстановление платежеспособности клиентов возможно не ранее третьего квартала 2020 года;

реструктуризация не должна приводить к повышению эффективной процентной ставки. Также банки не должны вводить никаких явных или скрытых комиссий за проведение реструктуризации;

банки могут не ухудшать оценку финансового состояния заемщиков на основе данных из бюро кредитных историй в период действия карантина.

Возможность реструктуризации кредитов предусмотрена постановлением НБУ №39, которое вступило в силу 27 марта.

Напомним, в Кабмине утверждают, что Украина вошла в нынешние "турбулентные времена" с гораздо более сильными позициями, чем в 2008 году. По словам премьера Дениса Шмыгаля, сейчас у страны есть "и значительные резервы, и высокая ликвидность банков, и все макроэкономические параметры в значительно лучшем состоянии".

Как ранее сообщал Фокус: