Кабмин о секвестре бюджета: зарплату чиновников – урезать, расходы на дороги – оставить

Кабмин закончил предварительную работу по секвестру госбюджета.

Об этом у себя в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Несмотря ни на что, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование – максимально сохранены", – пишет Шмыгаль.

Также из бюджета выделят дополнительные средства для медиков, борющихся с эпидемией, пенсионеров и граждан, которые потеряли работу из-за коронавируса.

Кроме того, предлагается до конца 2020 года урезать вдвое зарплату чиновникам, которые получают больше 47 тыс. грн. Исключение – работники, которые задействованы в мероприятиях по противодействию COVID-19.

Также урезать зарплату не будут тем, кто обеспечивает нацбезопасность Украины.

"Еще мы хотим на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам набсоветов ряда госпредприятий и госкомпаний", – добавил Шмыгаль.

Кроме всего прочего, премьер говорит, что удалось на 60% сохранить финансирование Госкино, а на дороги выделят столько, сколько запланировали в конце 2019 года.

На завтра, 30 марта, запланировано внеочередное заседание Рады, на котором депутаты должны будут принять законопроекты, направленные на противодействие коронавирусу.

Также ожидается голосование по рынку земли. Могут также утвердить новых членов Кабмина и пороголосовать "антиколомойский закон".

Ранее сообщалось, что перед заседанием депутатам могут раздать защитные маски и перчатки. Думают и по поводу защитных очков.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин сейчас готовит секвестр госбюджета. Правительство предлагает увеличить дефицит госбюджета на 202 млрд грн. Сейчас соответствующие меры обсуждаются с фракциями Верховной Рады.