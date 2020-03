Украинский стартап Preply получил еще $10 млн инвестиций

Preply, международный маркетплейс для изучения иностранных языков с основателями из Украины, закрыл новый раунд на $10 млн. Об этом написал Business Insider.

Лид-инвестором выступил лондонский венчурный фонд Hoxton Ventures, кроме него в раунд вложились Point Nine Capital, All Iron Ventures, The Family, EduCapital и Diligent Capital. Также поучаствовали несколько ангельских инвесторов: Артур Костен из Вooking.com, экс-генеральный директор Upwork Гари Сварт, руководитель Unity Technologies Дэвид Хельгасон и основатель Couchsurfing Даниэль Хоффер.

Оценка компании не сообщается. Общий объем привлеченных средств превысил $15 млн.

Как сообщил основатель Preply Кирилл Бигай, коронавирус не может стать преградой для развития стартапа. Наоборот, из-за того, что люди находятся дома, они потратят свободное время в том числе на улучшение своего знания языков.

Финансирование поможет компании усилить позиции на рынках Северной Америки, Франции, Германии, Испании, Италии и Великобритании. Кроме того, Preply откроет филиал в США, стратегически важном для проекта регионе. Сейчас у компании есть офисы в Киеве и Барселоне.

Preply – платформа для изучения иностранных языков, которая позволяет найти репетитора за рубежом. Сейчас в сервисе можно изучать 15 языков, в том числе французский, испанский, китайский и другие. Стартап использует машинное обучение, в частности, для оценки качества занятий.

Среди преимуществ платформы в компании называют гибкий график занятий и доступную цену: $15–20 в час. Оплату учитель получает сразу после занятия.

В 2012 году Preply привлекла $120 тысяч в рамках программы Techstars Berlin, в 2016 году — $1,3 млн от Hedgehog fund и других, в 2018 году – $4 млн от Point Nine Capital и инвесторов предыдущих раундов.

Preply основана в 2013 году уроженцами Украины. В ней работают 125 сотрудников из 25 стран. На платформе, по данным компании, зарегистрированы 10 тысяч преподавателей и студенты из 190 стран.

