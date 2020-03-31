Шмыгаль объяснил провал голосования по секвестру бюджета
Рада не поддержала изменения в госбюджет-2020 потому, что не все присутствующие на заседании депутаты смогли ознакомиться с законопроектом.
Об этом в эфире ICTV рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
В то же время, на доработке у всех будет возможность внести правки и проект закона все же примут через неделю.
"Мы взяли бюджет на доработку, чтобы услышать предложения и поправки. Уверен, его проголосуют через 7-8 дней", – заявил Шмыгаль.
Также премьер сообщил, что Кабмину и профильному комитету удалось сохранить практически все основные расходы и при этом предложить наполнить еще не созданный Фонд для борьбы с COVID-19.
По словам Шмыгаля, в Фонд хотят вложить 97,1 млрд грн.
Кроме того, премьер сообщил, что в условаиях пандемии коронавируса и финансового кризиса Украине важно работать с международными донорами, и не только МВФ, а также Мировым банком, ЕС и ЕБРР.
"Сегодня, например, ЕС выделил 80 млн евро помощи Украины на борьбу с COVID-19", – добавил Шмыгаль.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабмин готовит секвестр госбюджета. Правительство предлагает увеличить дефицит госбюджета на 202 млрд грн.
- Вчера депутаты попробовали принять изменения в бюджет за основу, но безрезультатно: не хватило трех голосов.
- По словам Дениса Шмыгаля, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование – максимально сохранены.