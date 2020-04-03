Это кризис, каких не бывало. Мировая экономика остановилась, — глава МВФ

Мир находится в рецессии, которая является куда более тяжелой, чем глобальный кризис 2008-2009 годов, "это кризис, каких не бывало". Об этом сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на совместной пресс-конференции в руководителем Всемирной организации здравоохранения.

"За мою жизнь это самый темный час, огромная угроза для всего мира, которая требует от нас объединиться, – заявила она. – Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис".

Она подчеркнула, что МВФ за 75 лет своей истории не сталкивался с таким числом запросов на срочную помощь. "Мы мобилизуем экстренную финансовую поддержку странам. Уже 85 стран обратились с запросами, причем почти одновременно", – отметила директор-распорядитель МВФ.

Георгиева заверила, что запросы обрабатываются в рекордно короткие сроки, первые проекты уже одобрены, и деньги выплачены. "И когда наше финансирование достигает стран, мы работаем с ними, чтобы нацелить их на приоритеты: срочные расходы на здравоохранение и неотложная поддержка экономики", – подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что МВФ намерен:

удвоить свои возможности по чрезвычайному финансированию, упростить процессы;

пересмотреть свои инструменты кредитования, чтобы они лучше соответствовали текущим потребностям;

облегчить долговые проблемы беднейших стран-членов за счет расширения возможностей использования Целевого фонда защиты от стихийных бедствий (CCRT);

нарастить заемные средства Фонда с помощью NAB (Новые соглашения о займах) и двусторонних соглашений о займах.

Как ранее сообщал Фокус: