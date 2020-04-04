Трамп заявил, что США не обязаны сокращать добычу нефти
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению нефтедобычи на 15 млн баррелей в сутки он выступил посредником.
Об этом сообщает Reuters.
При этом, по его словам, США в свою очередь не должны сокращать объемы добычи нефти.
По словам министра энергетики США Дэна Бруйетта, Белый дом настроен на то, что Россия и Саудовская Аравия придут к соглашению в ближайшие несколько дней. Помимо этого, Трамп заявил, что власти США помогут нефтяным компаниям страны, пострадавшим от падения спроса на нефть на фоне эпидемии коронавируса, чтобы те остались в "хорошей форме".
Как ранее сообщал Фокус:
- Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco увеличит объем добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на Саудовской фондовой бирже.
- На фоне распространения коронавируса, валютам развивающихся стран, в число которых входит и Украина, грозит падение до 30%. Это случится в том случае, если акции на рынке в США продолжат движение вниз, как и в период мирового финансового кризиса 2008 года.