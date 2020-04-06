Трамп предупредил Москву и Эр-Рияд: Введу пошлины на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов обложить импорт иностранной нефти значительными пошлинами, если ситуация на мировом рынке не нормализуется. Об этом сообщает CNBC.

По его словам, введение пошлин зависит от того, смогут ли Саудовская Аравия и Россия договориться о снижении добычи "черного золота". Он подчеркнул, что ни Россия, ни саудиты не получают выгоды от низких цен на нефть, поэтому вводить пошлины ему вряд ли ему придется.

"Я бы ввел пошлины, если бы было необходимо. Но я думаю, мне не придется этого делать", – сказал Трамп.

"Очевидно, что это (низкие цены на нефть) очень плохо для них", – добавил он.

Странам выгоднее договориться и не рисковать потерять рынки, считает американский президент.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению нефтедобычи на 15 млн баррелей в сутки он выступил посредником. При этом, по его словам, США не должны сокращать объемы добычи нефти.

Как ранее сообщал Фокус:

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco увеличит объем добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на Саудовской фондовой бирже.