Саудовская Аравия отвергла обвинения Путина в развале сделки ОПЕК+ по нефти

В королевстве считают, что слова Путина "полностью лишены правды"

Саудовская Аравия опровергла заявления Путина о том, что цены на нефть обвалились в том числе из-за выхода Эр-Рияда из сделки в рамках ОПЕК+.

Об этом заявил глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан аль-Сауд, передает Саудовское агентство новостей.

По словам Фейсала бен Фархана аль-Сауда, переданные СМИ слова Путина "полностью лишены правды".

По его словам, это Россия отвергла соглашение, а Саудовская Аравия и 22 другие страны безуспешно попытались убедить ее пойти на дополнительное сокращение добычи нефти и продлить действие сделки.

Фейсал бен Фархан аль-Сауд добавил, что королевство хочет добиться баланса на нефтяном рынке, а Россия, напротив, хочет поддерживать цены на низком уровне, чтобы повлиять на производителей сланцевой нефти.

"Все это понятно, поскольку это, видимо, связано с попытками наших партнеров из Саудовской Аравии избавиться от конкурентов, которые добывают так называемую сланцевую нефть", – говорил тогда Путин, передает пресс-служба Кремля.

Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что эти заявления "лишены правды". Саудовская Аравия считает, что именно Москва вышла из сделки, когда другие участники ОПЕК+ пытались уговорить Россию о сокращении добычи нефти. Поэтому утверждать, что Саудовская Аравия отказалась от сделки – некорректно.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп заявил, что в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению нефтедобычи на 15 млн баррелей в сутки он выступил посредником.

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