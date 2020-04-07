Министры стран G20 проведут внеочередную "энергетическую" встречу 10 апреля, – Reuters
Министры энергетики стран G20 в пятницу, 10 апреля, проведут внеочередную встречу для того, чтобы "обеспечить стабильность на энергетическом рынке". Встреча пройдет в режиме видеоконференции, инициатива по ее проведению принадлежит Саудовской Аравии, сообщило агентство Reuters.
Днем ранее, на 9 апреля запланирована встреча ОПЕК+. На ней ОПЕК, Россия и другие крупные производители нефти попытаются достичь соглашения по сокращению добычи нефти, чтобы остановить падение цен на нее. Они рассчитывают, что в переговорах примут участие и США, но президент Дональд Трамп пока не дал согласия на участие во встрече.
Производители, скорее всего, согласятся сократить добычу, но только если Соединенные Штаты присоединятся к их усилиям, сообщили Reuters в понедельник три источника из ОПЕК+.
На прошлой неделе Трамп призвал Эр-Рияд и Москву сократить производство, чтобы поддержать цены, поскольку пандемия сокращает спрос на нефть и наращивает ее запасы. Мировой спрос на нефть упал сейчас примерно на 30%, или около 30 млн баррелей в день.
Напомним, Норвегия рассматривает возможность сокращения добычи нефти. Она пойдет на эту меру, если большинство нефтедобывающих стран на это согласятся. Норвегия не сокращала добычу с 2002 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco увеличит объем добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на Саудовской фондовой бирже.
- Саудовская Аравия опровергла заявления Путина о том, что цены на нефть обвалились в том числе из-за выхода Эр-Рияда из сделки в рамках ОПЕК+.