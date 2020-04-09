Коронавирус может нанести ущерб мировой экономике на $5,5 трлн, – JPMorgan

В результате пандемии COVID-19 мировая экономика лишится роста на $5,5 трлн в ближайшие два года, что превышает годовой объем производства Японии. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на исследование финансового холдинга JPMorgan Chase. По оценкам аналитиков, мир погружается в самую глубокую с 1930-х годов рецессию в мирное время.

Потери региональных экономик из-за коронавируса до конца 2021 года

Эксперты полагают, что сам экономический спад будет недолгим, но понадобится время, чтобы наверстать потери. Мировой ВВП сможет вернуться к докризисным показателям не раньше 2022 года.

Аналитики также говорят о необходимости скоординированных действий государств. Разрозненные усилия на национальном уровне могут привести как ко второй волне случаев заражения, так и к более длительному восстановлению мировой экономики.

В JPMorgan Chase оценивают потери в почти 8% ВВП, к концу следующего года. Стоимость только для развитых стран будет такой же, как и в периоды рецессии 2008–2009 и 1974–1975 годов.

В Deutsche Bank заявили, что к концу 2021 года экономика США и Европейского союза окажется на 1 трлн долларов меньше, чем ожидалось до появления коронавируса.

Всемирная торговая организация считает, что пандемия может вызвать более глубокий коллапс международных торговых потоков, чем когда-либо в послевоенную эпоху.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что каждый месяц блокировки обходится экономике еврозоны от 2% до 3% от объема производства.

Международная организация труда оценивает, что не менее 1 млрд работников подвергаются сейчас высокому риску сокращения заработной платы или потери работы.

По словам Амлана Роя, главы отдела исследований глобальной макрополитики в State Street Global Advisors, без согласованных глобальных усилий развивающиеся рынки столкнутся с особенно долгой дорогой восстановления. Для них эффект от кризиса будет ощущаться пять и даже десять лет, "если мир не соберется вместе".

Как ранее сообщал Фокус: