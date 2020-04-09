Кабмин и НБУ предложили две программы поддержки малого бизнеса
Кабмин и Нацбанк представили президенту Владимиру Зеленскому две программы для поддержки малого бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.
По словам премьера Дениса Шмыгаля, для начала планируется переработать программу "5-7-9": ее упростят и направлят на рефинансирование уже выданных кредитов.
Вторая программа создается с нуля и уже находится на финальной стадии разработки.
Шмыгаль также добавил, что первую помощь малому бизнесу можно ожидать уже в ближайшее время.
Думают в правительстве и над программами для новых предпринимателей, а также для среднего бизнеса.
Как ранее сообщал Фокус:
- Согласно недавнему опросу ЕБА из-за карантина каждый пятый малый бизнес в Украине может закрыться.
- Также 41% респондентов планируют пересматривать зарплаты своим сотрудникам в сторону их уменьшения.