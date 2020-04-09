Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти, — СМИ

Члены организации стран-экспортеров нефти ОПЕК+ на видеоконференции в четверг согласились сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в день. Россия также согласилась сократить объем производства. Об этом сообщает BNN Bloomberg со ссылкой на участников переговоров.

"Главные производители нефти согласились сократить объем производства, поскольку члены коалиции ОПЕК+ преодолели разногласия с целью восстановить рынок после воздействия пандемии", – говорится в сообщении.

Для России и Саудовской Аравии это означает снижение на 23% от своих уровней добычи.

В то же время РИА Новости со ссылкой на источник в одной из делегаций сообщает, что страны ОПЕК+ продолжают обсуждать возможные сценарии сокращения добычи нефти, окончательного соглашения пока нет.

The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники ранее сообщила, что Саудовская Аравия согласилась сократить добычу на 4 млн барр. в сутки, а Россия – на 2 млн барр. Объемы сокращения добычи Ираком и другими крупными производителями нефти пока согласовываются, в общей сложности планируется вывести с рынка около 20 млн барр. в сутки.

Издание пишет, что соглашение государств ОПЕК+, а также более широкой группы стран, включая США, имеет решающее значение для восстановления цен на нефть, которые достигли 18-летнего минимума.

Президент США Дональд Трамп может дать ответ относительно присоединения США к соглашению ОПЕК+ в пятницу, на форуме стран G-20.

Кремль настаивает на том, чтобы США пошли несколько дальше, чем просто дать возможность рынку отрегулировать цены. В то же время Дональд Трамп сомневается, что американские добывающие компании будут участвовать в сделке ОПЕК+.

"Не думаю. Слушайте, мы уже сократили, мы очень ориентированы на рынок", – заявил Трамп.

Главные участники переговорного процесса ОПЕК+ - Россия и Саудовская Аравия – ранее заявляли, что без участия в сокращении США в сделке вообще нет никакого смысла.

Напомним, 1 апреля закончилось соглашение между Россией и Организацией стран – экспортеров нефти об ограничении добычи нефти (так называемая сделка ОПЕК+). Переговоры о его продлении закончились провалом 6 марта. Тогда Саудовская Аравия требовала уменьшения лимитов на добычу нефти, а РФ согласна была сохранить их только на текущем уровне и только на три месяца. В итоге стороны ни к чему не договорились. Отказ от сделки тогда в Роснефти объясняли в том числе и нежеланием "расчистить место для дорогой сланцевой американской нефти".

Однако после стремительного падения цен на нефть Россия отказалась от планов по наращиванию добычи нефти и выразила готовность к переговорам. Посредником между РФ и Саудовской Аравией стал президент США Дональд Трамп. Правда, глава Белого дома заявил, что сами США сокращать добычу нефти не обязаны.

Как ранее сообщал Фокус:

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению нефтедобычи на 15 млн баррелей в сутки он выступил посредником.