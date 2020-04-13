Цены на нефть будут снижаться и после сделки ОПЕК+, – Goldman Sachs
Решения стран-экспортеров нефти в рамках ОПЕК+ о сокращении добычи почти на 9,7 млн баррелей в сутки будет недостаточно для роста цен на нефть. Так считают аналитики банка Goldman Sachs, сообщило Reuters. По их прогнозам, в ближайшие недели цены будут падать, так как из-за снижения спроса, вызванного пандемией коронавируса и связанных с ней ограничений, нефтехранилища заполняются слишком быстро.
Эксперты называют эту сделку "исторической, но недостаточной". "Добровольные сокращения добычи не смогут компенсировать среднюю потерю спроса в апреле-мае в 19 млн баррелей в день из-за коронавируса", – считают в Goldman Sachs.
При этом банк Morgan Stanley повысил свои прогнозы цен на нефть, заявив, что, хотя сделка ОПЕК + не помешает резкому наращиванию запасов в ближайшие месяцы, она приведет к сокращению запасов со второй половины 2020 года.
Банк повысил свои прогнозы цен на Brent и WTI в третьем квартале до 30 долларов за баррель с 25 долларов и до 27,50 долларов за баррель с 22,50 долларов соответственно. Прогноз на четвертый квартал повышен на 5 долларов для каждого сорта нефти.
Согласно прогнозам Morgan Stanley, во втором квартале спрос снизится на 14 млн баррелей в сутки.
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 апреля закончилось действие предыдущего соглашения об ограничении добычи нефти (так называемая сделка ОПЕК+). Переговоры о его продлении закончились провалом 6 марта. Тогда Саудовская Аравия требовала уменьшения лимитов на добычу нефти, а РФ согласна была сохранить их только на текущем уровне и только на три месяца.
- Однако после стремительного падения цен на нефть Россия отказалась от планов по наращиванию добычи нефти и выразила готовность к переговорам. Посредником между РФ и Саудовской Аравией стал президент США Дональд Трамп.
- 10 апреля страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти до конца апреля 2020 года. Сделка окончательно она была одобрена 12 апреля.