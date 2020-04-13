НБУ предупредил об угрозе роста инфляции, хотя в марте она замедлилась

В марте 2020 потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 2,3% (с 2,4% в феврале). За месяц цены выросли на 0,8%, сообщил Нацбанк.

Рост цен сдерживали несколько факторов: существенное удешевление энергоносителей на мировых рынках; отражение эффектов прошлогоднего укрепления гривны; увеличение предложения сырых продуктов питания, в частности вследствие теплой погоды. Эти факторы перевесили влияние мартовского ослабления гривны и ажиотажного спроса на отдельные товары после введения карантина.

Динамика индексов цен в % к предыдущему году (ІСЦ – индекс потребительских цен, БІСЦ – базовый индекс потребительских цен)

Однако риски ускорения роста потребительских цен усилились. Главные причины этого, по мнению НБУ, ажиотажный спрос на отдельные виды товары и осложнение логистики в условиях карантина. Кроме этого, исчерпывается эффект крепкой гривни, которые существенно тормозил инфляцию в предыдущие месяцы.

Эти и другие факторы будут учтены при пересмотре макроэкономического прогноза, результаты которого НБУ представит 23 апреля.

Как ранее сообщал Фокус: