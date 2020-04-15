Правительство расширило программу кредитов "5-7-9" для поддержки микро и малого бизнеса
В связи с распространением коронавируса, правительство внесло изменения в программу кредитования "5-7-9", направленные на преодоление последствий пандемии. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.
Получить кредит теперь могут субъекты любого вида деятельности с годовым доходом до 100 млн грн.
Увеличена максимальная сумма кредита – до 3 млн грн.
Расширен перечень целей, на которые могут предоставляться кредиты по программе. В частности, на деятельность, связанную с производством лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, а также для покрытия постоянных расходов, которые не зависят от объемов производства (зарплаты работников, арендные и коммунальные платежи, налоги и другие расходы, необходимые для сохранения предпринимательства) .
Обратиться за поддержкой можно будет в течение срока действия карантина и 90 дней после него.
Для возврата кредитов на антикризисные меры будет действовать отсрочка до 9 месяцев.
Обещано, что кредиты будут выдаваться под "минимальную процентную ставку".
Как ранее сообщал Фокус:
- Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, серебряный призер Олимпийских игр и народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк сообщил, что Кабинет министров рассмотрит вопрос о возобновлении тренировок в условиях карантина для спортсменов, которые входят в состав национальных сборных.
- Примерно треть украинцев (32%) полагают, что сейчас нашей стране лучше сотрудничать с МВФ, получая новые кредиты, но 46% придерживаются противоположного мнения. Таковы данные опроса, который Киевский международный институт социологии (КМИС) провел с 7 по 11 апреля методом телефонного интервью.
- С 15 апреля на период карантина начал действовать государственный мониторинг цен на десять продуктов питания, восемь фармпрепаратов и два медицинских товара.