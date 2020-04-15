Правительство расширило программу кредитов "5-7-9" для поддержки микро и малого бизнеса

В связи с распространением коронавируса, правительство внесло изменения в программу кредитования "5-7-9", направленные на преодоление последствий пандемии. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

Получить кредит теперь могут субъекты любого вида деятельности с годовым доходом до 100 млн грн.

Увеличена максимальная сумма кредита – до 3 млн грн.

Расширен перечень целей, на которые могут предоставляться кредиты по программе. В частности, на деятельность, связанную с производством лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, а также для покрытия постоянных расходов, которые не зависят от объемов производства (зарплаты работников, арендные и коммунальные платежи, налоги и другие расходы, необходимые для сохранения предпринимательства) .

Обратиться за поддержкой можно будет в течение срока действия карантина и 90 дней после него.

Для возврата кредитов на антикризисные меры будет действовать отсрочка до 9 месяцев.

Обещано, что кредиты будут выдаваться под "минимальную процентную ставку".

Как ранее сообщал Фокус: