Укрзализныця заказала аудит у Ernst & Young на 55 млн грн

"Центр сервисного обеспечения" (филиал "Укрзализныци") заказал аудит на 55 млн грн у компании Ernst & Young в Украине. Об этом сообщает ЭП, ссылаясь на данные Prozzoro

Единственным конкурентом Ernst & Young на тендере была компания Deloitte & Touche.

Сэкономить УЗ на тендере не получилось – изначально украинский перевозчик предложил за аудит 55,64 млн грн, но участники тендера не снижали сумму.

Около 33 млн уйдет на аудит финотчетности и консолидированной финотчетности за 2020 и 2021 года. Остальные средства – на осмотр сокращенной консолидированной промежуточной финотчетности за 1 полугодие 2020 года и 2021 года.

Сегодня стало известно, что Кабинет министров уволил и.о. главы правления "Укрзализныци" Желько Марчека и назначил на его место Ивана Юрика.

Новый временный руководитель компании Юрик является членом ее правления с лета 2019 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Стоимость услуг международной компании Boyden по обеспечению поиска и отбора кандидатов на должность главы "Укрзализныци" составляет 837 500 грн.

22 января в швейцарском Давосе на всемирном экономическом форуме Мининфраструктуры подписало с Deutsche Bahn меморандум, предполагающий начало тесного сотрудничества.