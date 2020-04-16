Бахматюк предложил механизм выплаты государству 8 млрд грн долгов своих банков-банкротов
Собственник агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" (группа ULF) Олег Бахматюк официально предложил Национальному банку и Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) провести реструктуризацию долгов банков "Финансовая инициатива" и VAB Банк ("ВиЭйБи банк"), выведенных с рынка в 2014-2015 годах.
Он готов выплатить 8 млрд грн в течение следующих пяти лет, из них 1 млрд грн – в 2020 году.
"Такой путь добровольного урегулирования задолженности украинских банков может быть первым положительным примером, который приведет к финансовому результату, которого, как показывает практика, невозможно достичь другим способом. Такой путь поддерживают и международные финансовые структуры, в частности, МВФ и Всемирный банк", – отметил владелец группы ULF.
Обращение по урегулированию задолженности банков, выведенных с рынка в 2014–2015 годах было направлено в Кабинет министров, ФГВФЛ, НБУ и Офис Генерального прокурора.
Напомним, Бахматюк еще в конце октября 2019 года предложил Фонду гарантирования вкладов погасить 8 млрд грн долгов своих банков в течение пяти лет. Сразу он был готов заплатить 500 млн грн гарантийного взноса.
Как ранее сообщал Фокус:
- НАБУ сообщило о подозрении 10 лицам по делу о хищении 1,2 млрд стабкредита, выданного НБУ VAB банку в октябре 2014 года. Среди них – экс-первый замглавы НБУ Александр Писарук и владелец банка Олег Бахматюк.
- 11 ноября 2019 года ВАКС арестовал на два месяца экс-директора департамента банковского надзора НБУ Аллу Шульгу. 13 декабря бывшего и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области и члену советаНБУ Николая Каленского отправили под домашний арест.
- Сам Бахматюк, который находится за пределами Украины, пожаловался президенту Владимиру Зеленскому на "террор" со стороны силовиков и заявил, что предложил Фонду гарантирования вкладов погасить 8 млрд грн долгов.
- 15 ноября Высший антикорсудв качестве меры пресечения назначил Писуруку залог в размере 5 млн грн и обязал его носить электронный браслет.
- 19 ноября Писарука избрали в состав правления Европейской бизнес ассоциации, а уже на следующий день Райффайзен Банк Аваль внес залог за своего главу.
- 21 ноября Бахматюка и главу VAB Банка Дениса Мальцева объявили в розыск. Ищет обоих бизнесменов Национальное антикоррупцпионное бюро.