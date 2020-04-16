Совладелец "Планеты кино": кинотеатры закрыты, денег хватит на 6 недель

В сети кинотеатров "Планета Кино" говорят, что остатков на счетах осталось максимум на 6 недель в условиях карантина.

Об этом сообщил совладелец компании Дмитрий Деркач, передает Интерфакс-Украина.

"Режим работы не изменился: все наши кинотеатры закрыты. Основная проблема – в том, что у нас практически нет доходов, но большие затраты на зарплату сотрудникам и есть ряд других платежей, от которых мы не можем отказаться. При этом у нас есть ограниченная сумма денег на счетах, которой нам хватит еще максимум на шесть недель", – сказал он.

По его словам, в марте "Планета Кино" выплатила всем своим сотрудникам 70% зарплаты, в апреле – выплатит всем 50%.

Деркач добавил, что почти со всеми ТРЦ удалось договориться об отмене арендной платы во время карантина, кроме части сервисных платежей, необходимых для поддержания центров в рабочем состоянии.

"Нам бы очень помогли "налоговые каникулы". Закон об отмене арендных платежей на период карантина и закрытия кинотеатров. Также есть хорошая инициатива – возвратный кредит из бюджета на зарплату сотрудникам. Надеюсь, будет решение по поводу арендных каникул, в остальные решения не сильно верю", – добавил он.

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