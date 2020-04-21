Рекордное падение цен на нефть — это краткосрочное явление, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть не будут долго держаться на рекордно низких уровнях.

Об этом он сказал на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"Это краткосрочное явление", – заявил Трамп.

Он считает, что "ситуация будет нормализовываться и сектор энергетики будет в порядке".

По его словам, цены на нефть "примерно через месяц будут на уровне в $25-$28 за баррель".

Напомним, вечером цена майских фьючерсов нефти марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже упала ниже $0,00 за баррель, сегодня утром цены вернулись в плюсовой диапазон, но не надолго. На момент написания новости, по данным NYMEX, WTI торгуется по -4 доллара за баррель.

При этом июньские фьючерс в цене сильно не упали и торгуются на уровне 20.50 долларов за баррель.

Те покупатели, которые успели заключить контракт с отрицательной стоимостью, будут еще и получить деньги за то, что они заберут купленную нефть. Продавцы благодаря доплате будут пытаться предотвратить закрытие месторождений раньше своих конкурентов.

Цена на нефть WTI пошла в минус из-за того, что сырье уже негде хранить, и невозможно прекратить добычу без значительных потерь в будущем. Причина столь глубокого падения именно в США. Страна стала эпицентром эпидемии, а ее экспортные мощности не позволяют избавиться от излишков нефти – желающих покупать сейчас нет. При этом американские нефтехранилища уже заполнены на 70-80%. В свою очередь, американские НПЗ в большинстве случаев не готовы покупать нефть дороже 2 долларов за баррель.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах полностью заполнить национальные резервы страны, направив в хранилища до 75 млн баррелей. Вашингтон также рассмотрит возможность приостановки закупок нефти у Эр-Рияда, добавил он.

Сдержать обвал цен на нефть должно было новое соглашение ОПЕК+, которого удалось достичь 12 апреля. Оно будет действовать до 30 апреля 2022 года, его продление обсудят в декабре 2021-го.

Согласно договоренностям 23-х стран, в мае–июне 2020 года снижение нефтедобычи составит 9,7 млн баррелей в сутки, с июля до конца 2020 года – 7,7 млн баррелей, с конца 2020-го до мая 2022-го – 5,7 млн баррелей. База для отсчета квот на добычу – октябрь 2018 года.

Как ранее сообщал Фокус:

1 апреля закончилось действие предыдущего соглашения между Россией и Организацией стран – экспортеров нефти об ограничении добычи нефти (так называемая сделка ОПЕК+).

Переговоры о его продлении закончились провалом 6 марта. Тогда Саудовская Аравия требовала уменьшения лимитов на добычу нефти, а РФ согласна была сохранить их только на текущем уровне и только на три месяца.

В итоге стороны ни к чему не договорились. Отказ от сделки тогда в Роснефти объясняли в том числе и нежеланием "расчистить место для дорогой сланцевой американской нефти".

Однако после стремительного падения цен на нефть Россия отказалась от планов по наращиванию добычи нефти и выразила готовность к переговорам. Посредником между РФ и Саудовской Аравией стал президент США Дональд Трамп.