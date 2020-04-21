Рекордное падение цен на нефть — это краткосрочное явление, — Трамп

Майские фьючерсы на нефть марки WTI продолжают продаваться по отрицательной цене

Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть не будут долго держаться на рекордно низких уровнях.

Об этом он сказал на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"Это краткосрочное явление", – заявил Трамп.

Он считает, что "ситуация будет нормализовываться и сектор энергетики будет в порядке".

По его словам, цены на нефть "примерно через месяц будут на уровне в $25-$28 за баррель".

Напомним, вечером цена майских фьючерсов нефти марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже упала ниже $0,00 за баррель, сегодня утром цены вернулись в плюсовой диапазон, но не надолго. На момент написания новости, по данным NYMEX, WTI торгуется по -4 доллара за баррель.

При этом июньские фьючерс в цене сильно не упали и торгуются на уровне 20.50 долларов за баррель.

Те покупатели, которые успели заключить контракт с отрицательной стоимостью, будут еще и получить деньги за то, что они заберут купленную нефть. Продавцы благодаря доплате будут пытаться предотвратить закрытие месторождений раньше своих конкурентов.

Цена на нефть WTI пошла в минус из-за того, что сырье уже негде хранить, и невозможно прекратить добычу без значительных потерь в будущем. Причина столь глубокого падения именно в США. Страна стала эпицентром эпидемии, а ее экспортные мощности не позволяют избавиться от излишков нефти – желающих покупать сейчас нет. При этом американские нефтехранилища уже заполнены на 70-80%. В свою очередь, американские НПЗ в большинстве случаев не готовы покупать нефть дороже 2 долларов за баррель.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах полностью заполнить национальные резервы страны, направив в хранилища до 75 млн баррелей. Вашингтон также рассмотрит возможность приостановки закупок нефти у Эр-Рияда, добавил он.

Сдержать обвал цен на нефть должно было новое соглашение ОПЕК+, которого удалось достичь 12 апреля. Оно будет действовать до 30 апреля 2022 года, его продление обсудят в декабре 2021-го.

Согласно договоренностям 23-х стран, в мае–июне 2020 года снижение нефтедобычи составит 9,7 млн баррелей в сутки, с июля до конца 2020 года – 7,7 млн баррелей, с конца 2020-го до мая 2022-го – 5,7 млн баррелей. База для отсчета квот на добычу – октябрь 2018 года.

Как ранее сообщал Фокус:

1 апреля закончилось действие предыдущего соглашения между Россией и Организацией стран – экспортеров нефти об ограничении добычи нефти (так называемая сделка ОПЕК+).

Переговоры о его продлении закончились провалом 6 марта. Тогда Саудовская Аравия требовала уменьшения лимитов на добычу нефти, а РФ согласна была сохранить их только на текущем уровне и только на три месяца.

В итоге стороны ни к чему не договорились. Отказ от сделки тогда в Роснефти объясняли в том числе и нежеланием "расчистить место для дорогой сланцевой американской нефти".

Однако после стремительного падения цен на нефть Россия отказалась от планов по наращиванию добычи нефти и выразила готовность к переговорам. Посредником между РФ и Саудовской Аравией стал президент США Дональд Трамп.