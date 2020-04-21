Ричард Брэнсон готов заложить личный остров ради получения помощи для своей авиакомпании

Вторая по величине в Австралии авиакомпания Virgin Australia официально подтвердила, что перешла под внешнее управление. Это первая из крупных австралийских корпораций, ставшая жертвой пандемии COVID-19. И одна из первых крупных авиакомпаний, обратившихся за защитой от банкротства на фоне пандемии коронавируса.

Проблемы Virgin Australia из-за резкого сокращения числа рейсов на фоне пандемии коронавируса усугубились еще и тем, что у нее уже были долги на $3,17 млрд.

Virgin Australia была создана в 2000 году как Virgin Blue. Сейчас у нее 130 самолетов, которые выполняют рейсы по 40 международным и внутренним направлениям. До начала нынешнего кризиса авиакомпания занимала долю в 31% на рынке внутренних авиапассажирских перевозок, уступая Qantas (58%). Однако в последние семь лет Virgin Australia ни разу не получила годовой прибыли. В числе нынешних акционеров авиакомпании – Virgin Group Ричарда Брэнсона ( у нее 10%), правительство ОАЭ, авиакомпания Singapore Airlines, китайский фонд HNA и др..

Обращение к правительству Австралии за финансовой помощью результатов не дало, поэтому сейчас Virgin Australia подыскивает возможных покупателей или новых инвесторов. Внешними управляющими назначены представители Deloitte.

Британский предприниматель Ричард Брэнсон, как сооснователь и совладелец Virgin Australia, написал письмо сотрудникам авиакомпании, чтобы их морально поддержать.

Ранее он обратился к британскому правительству за финансовой помощью для британской Virgin Atlantic, которая также пострадала от пандемии. Руководство обратилось к сотрудникам с просьбой уйти в неоплачиваемый 8-недельный отпуск.

В открытом письме сотрудникам Virgin Group Брэнсон пообещал сделать все возможное для сохранения всех компаний, входящих в группу.

Обращаясь к британскому правительству за финансовой помощью Брэнсон в качестве обеспечения предложил принадлежащий ему остров Некер, входящий в группу Виргинских Британских островов. Размер необходимого кредита Брэнсон оценивает в 500 млн фунтов стерлингов.

Власти Великобритании еще не приняли решение по поводу этой заявки. Правительство попросило авиакомпанию предоставить детали относительно попыток привлечь финансирование в частном секторе и привлекло банк Morgan Stanley для оценки прибыльности компании и ее вклада в британскую экономику.

Напомним, ассоциация IATA призвала правительства незамедлительно оказать финансовую помощь, чтобы помочь авиакомпаниям оставаться жизнеспособными. "Мы никогда не закрывали отрасль в таком масштабе. Следовательно, у нас нет опыта в ее запуске. Это будет сложно. Нам потребуются непредвиденные расходы для лицензий и сертификатов, срок действия которых истек. Нам придется адаптировать операции и процессы, чтобы избежать повторного заражения регионов через авиапассажиров. И мы должны найти предсказуемый и эффективный подход к управлению ограничениями на поездки, которые необходимо снять, прежде чем мы сможем вернуться к работе. Это лишь некоторые из основных задач, которые стоят перед нами. И чтобы быть успешными, отрасль и правительства должны быть едины и работать вместе", – сказал гендиректор ассоциации Александр де Жуниак.

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