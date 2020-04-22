Нефтетранспортная система страны не рассчитана на хранение нефти, – Укртранснафта

Нефтетранспортная система Украины технически не может предоставлять услуги по хранению нефти, сообщил оператор нефтетранспортной системы "Укртранснафта" агентству "Интерфакс-Украина".

"Все технологическое оборудование системы (трубопроводы, резервуарные парки, нефтеперекачивающей станции) было спроектировано и построено исходя из ее основного производственного задания – обеспечивать надежную и бесперебойную транспортировку нефти", – подчеркнули в компании.

Кроме того, возможности хранения нефти иностранных владельцев на территории Украины не урегулированы на законодательном уровне. Согласно нормативно-правовым актам, нефть импортного происхождения может находиться на территории Украины только в двух режимах: импорт и транзит.

Напомним, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что Украина может хранить мировую нефть в своих хранилищах. "В Украине есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также многие нефтеперерабатывающие заводы, которые давно остановлены, но на которых по крайней мере были такие емкости", – написал он. По словам Витренко, бизнес по хранению нефти является самым прибыльным сейчас.

Одной из причин нынешнего падения мировых цен на нефть является то, что на фоне сокращения потребления добытую нефть просто негде хранить.

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