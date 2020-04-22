В 2019 году украинцы чаще всего страховали свою жизнь и автомобили

В 2019 году украинские страховщики получили от физлиц страховых платежей (премий) на 21,6 млрд грн, что на 17,4% больше, чем за предыдущий год. Страховые компании выплатили на 11,9% больше возмещений, чем в 2018 году, – 6,6 млрд грн. Такие данные приводятся в отчете Нацкомфинуслуг.

В пятерку самых популярных среди населения видов страхования по собранным платежам входят:

страхование жизни – 4,49 млрд грн (рост на 20,8% по сравнению с 2018 годом);

ОСАГО (автогражданка) – 4,29 млрд грн (11,9%);

страхование наземного транспорта (КАСКО) – 4,28 млрд грн (18,9%);

медицинское страхование – 1,62 млрд грн (24,3%);

страхование от несчастных случаев – 1,39 млрд грн (9,3%).

Структура рынка по величине валовых страховых премий

Традиционно основная часть страховых выплат (30,6%) осуществлена ​​по договорам ОСАГО – 2,02 млрд грн, что на 325,8 млн грн (на 19,2%) больше по сравнению с 2018 годом. По договорам КАСКО выплатили – 1,95 млрд грн (на 12,4% больше). По медстраховкам получили 1,15 млрд грн (на 14,1% больше). Выплаты по договорам страхования жизни снизились на 18,3% – до 576 млн грн.

Структура чистых выплат по видам страхования на 31.12.2019

Общее количество страховых компаний по состоянию на 31.12.2019 составило 233, в том числе "лайфовых" – 23 компаний, и остальных – 210 компаний. Год назад их было 30 и 251 соответственно.

На конец 2019 года доля валовых страховых премий по отношению к ВВП страны составила 1,3%, что на 0,1 п.п. меньше по сравнению с 2018 годом.

Напомним, страховой рынок в текущем году может сократить объемы премий на 20–30% по сравнению с 2019 годом из-за коронавируса и сложившейся экономической ситуации. Такой прогноз сделали сами компании.

Как ранее сообщал Фокус: