В 2019 году заробитчане перевели в Украину 16 млрд долларов, – Всемирный банк
Украина остается крупнейшим получателем денежных переводов в регионе Европы и Центральной Азии, достигнув нового рекордного показателя около 16 млрд долларов в 2019 году.
Об этом говорится в отчете Всемирного банка.
По данным Всемирного банка, в целом в прошлом году объем денежных переводов в страны с низким и средним доходом составил 554 млрд долларов. Переводы в страны Европы и Центральной Азии увеличились на 6%, до 65 млрд долларов.
В то же время, Всемирный банк прогнозирует существенное падение объемов денежных переводов трудовых мигрантов в 2020 году из-за коронавируса. Больше всего он упадет для стран Европы и Центральной Азии (27,5%), Африки к югу от Сахары (23,1%), Южной Азии (22,1%). Всего в мире денежные переводы могут сократиться почти на 20%.
На 2021 год Всемирный банк прогнозирует незначительный рост денежных переводов трудовых мигрантов в страны с низким уровнем дохода (на 5,6%), однако этого все еще будет недостаточно, чтобы превзойти результаты 2019 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- В НБУ ожидают, что объем переводов в Украину трудовыми мигрантами может снизиться на 0,5-1 млрд долларов в связи с распространением COVID-19. По данным Нацбанка, в 2019 году работающие за границей украинцы перечислили 12 млрд долларов, что значительно повлияло на укрепление гривны.
- Из Польши домой уехали около 20% украинских трудовых мигрантов. Это грозит обвалом польского строительного сектора.