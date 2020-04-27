Без "шведского стола". Турция изменила правила работы отелей из-за коронавируса

В Турции сформировали "дорожную карту" быстрого восстановления отрасли туризма. По словам министр туризма и культуры Мехмета Эрсоя, она появилась после переговоров правительства с отельерами и другими участниками туристического процесса, сообщил портал АТОР.

К концу мая начнут открываться отели, которые получат "сертификаты здоровья" и начнут их практическую реализацию.

Согасно новым правилам, гостиницам придется работать только наполовину от имеющегося номерного фонда.

"Шведского стола" или любого другого "открытого буфета" не будет. Постояльцев будут обслуживать по комплексному меню и стандартам, более похожим на сервис "а ля карт".

В ресторанах отелей будет уменьшено количество столиков, чтобы обеспечить правило социальной дистанции. В перспективе подобные протоколы гигиенической безопасности будут распространены на рестораны, кафе и развлекательные заведения.

Социальное дистанцирование станет обязательным и на пляже: шезлонгов станет меньше. Если позволяет территория, отели смогут организовать для семейных туристов отдых по принципу зонирования, закрепив за конкретной семьей определенный участок с лежаками на пляже или у бассейна.

Повышенные требования будут предъявляться к персоналу отелей: работников ждет ежедневный медосмотр, работа в маске и перчатках, а также в специальной защитной одежде.

В обязательном порядке отели должны будут обеспечить круглосуточную работу квалифицированного медицинского персонала.

В конце мая запустится внутреннее транспортное сообщение, включая авиарейсы.

На втором этапе Турция разрешит авиасообщение с теми странами, где пандемия пойдет на спад. По прогнозу Эрсоя, начала иностранного туризма можно ожидать к концу августа.

Президент Ассоциации туристических агентств Турции (TURSAB) Фируз Багликая считает, что нужно готовиться к повышению цен на проживание, так как отели не смогут работать на полную мощность.

Чтобы убедить иностранных туристов в эпидемиологической безопасности отдыха в Турции, минтуризма страны внедряет сертификацию туристических объектов на безопасность от COVID-19 и соблюдение стандартов гигиены ("сертификаты здоровья").

Проект стартует в мае. Сертификация отелей будет добровольной, но по существу – обязательной, так как без нее отель не допустят к обслуживанию иностранных туристов. Сертификация охватит также авиакомпании, транспорт, отели, музеи, рестораны, а также персонал.

Как заявил в интервью местным СМИ министр туризма и культуры Мехмет Эрсой, в "посткоронавирусную эпоху" восприятие туристического направления как "свободного от вируса" станет "крайне важным".

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