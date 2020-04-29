Оператор ГТС предлагает "Газпрому" хранить газ в Украине, – Макогон

Российский "Газпром" может хранить газ в украинских подземных хранилищах (ПХГ). Об этом в интервью российскому агентству РБК заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

По его словам, в этом году можно будет закачать до 10 млрд кубометров.

"Нужно подписать стандартный договор хранения, а тарифы у нас устанавливает независимый регулятор, и они единые для всех заказчиков. Украинские ПХГ в 3–5 раз дешевле европейских, поэтому спрос и экономическая целесообразность есть", – считает Макогон.

Он напомнил, что сейчас "Газпром" не полностью использует оплаченные мощности по транзиту: из 178 млн куб. м в сутки используется в среднем 150 млн куб. м. То есть 28 млн куб. м в сутки оплачивается, но не используется. Поэтому есть смысл прокачивать весь оплаченный объем, а "лишний" газ оставлять на хранение. Зимой, когда спрос в ЕС вырастет, можно будет поднять газ из ПХГ и отправить в ЕС.

Макогон прогнозирует, что ситуация для россиян может ухудшиться к осени, когда могут быть полностью заполнены европейские ПХГ. "Тогда "Газпрому" нужно будет еще больше снижать транзит, но при этом оплачивать его в полном объеме. Поэтому временное хранение в Украине могло бы стать взаимовыгодным решением. Мы открыты к переговорам", – заявил он.

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