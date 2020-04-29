Газпром сообщил о прекращении двух судебных споров с Нафтогазом

"Нафтогаз Украины" и "Газпром" в феврале урегулировали ряд споров в международных арбитражах – это следует из финансовой отчетности российской компании, опубликованной 29 апреля.

В частности, речь идет о разбирательстве по поводу расторжения или изменения условий контрактов на поставку и транзит российского газа через территорию Украины. Этот спор был объединен с требованием украинской компании о пересмотре тарифа на транзит газа и взыскании с "Газпрома" $11,58 млрд. 13 февраля арбитраж по заявлению сторон прекратил производство по делу.

Кроме того, 17 февраля было прекращено арбитражное разбирательство против Украины с целью защиты "Газпромом" своих инвестиций на ее территории. Россияне говорили о выплате денежного возмещения и применении иных средств правовой защиты.

Напомним, "Нафтогаз" и "Газпром" 30 декабря 2019 года заключили соглашение об урегулировании. Оно предусматривает отзыв всех судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений, и отказ в будущем от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит газа от 19 января 2009 года.

В начале апреля исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что они планируют предъявить "Газпрому" новые претензии на $17,3 млрд. По его словам, этот вопрос изучает наблюдательный совет. Подробности претензий он не раскрыл.

"Нафтогаз" в 2019 году получил от "Газпрома" на 2,1 млрд грн меньше доходов от транзита газа, чем годом ранее - 70,21 млрд грн.

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