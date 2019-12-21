Существут риск срыва финальных соглашений с "Газпромом", – Витренко

Непростым для всех сторон компромиссом стало решение по сроку контракта

Существут риск, что окончательные соглашения по транзиту газа между Украиной и Россией не будут подписаны.

Об этом написал исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко в Facebook.

В частности, Юрий Витренко, подводя итоги недавних переговоров с "Газпромом" по заключению нового соглашения по транзиту газа, допустил "риски того, что финальные соглашения не будут подписаны", но уточнять, о чем именно идет речь, он не стал, так как сильно устал и завтра рано утром улетать по делам.

Он также отметил, что непростым для всех сторон компромиссом стало решение по сроку контракта.

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"Пятилетний контракт – победа это или предательство? Газпром хотел один год, мы - десять. Сошлись посередине", – заявил Витрено и добавил, что компромисса удалось достичь и по вопросу о гарантированных мощностях прокачки.

Он также отметил согласие российского монополиста выплатить 2,9 млрд долларов в рамках решения Стокгольмского арбитража.

"Три миллиарда долларов "живыми деньгами" до конца этого года. Здесь полная победа", – написал он.

Витренко также объяснил схему, при которой российская компания платит украинской за забронированные мощности, а НАК платит затем оператору газотранспортной системы.

"Зачем нужен Нафтогаз? Дело в том, что Газпром не готов работать по стандартному договору и брать на себя все риски украинского законодательства и регулирования. Учитывая и риски изменений в нормативно-правовой базе, которые могут произойти каждый день", – резюмировал он.

Как ранее сообщал Фокус:

18 декабря глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что оценивает вероятность подписания контракта на транзит газа с "Газпромом" с 1 января 2020 года как крайне низкую.

19 декабря представитель Еврокомиссии на трехсторонних газовых переговорах Марош Шефчович заявил, что стороны достигли "принципиального соглашения" по транзиту.

Намерение России подписать с украинской стороной долгосрочный транзитный контракт во многом связано с введением американских санкций по газопроводу "Северный поток-2". Такое мнение выразил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.