Украина и РФ не увязывали выплаты долгов по суду Стокгольма и облигациям Киева

Стороны также договорились о тарифах по транзиту газа в Европу

Украина и РФ во время переговоров не обсуждали увязку выплат долгов по решению Стокгольмского арбитража и еврооблигациям Киева, так как это разные долги.

Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Козак, сообщает ТАСС.

"Это отдельный вопрос. У нас много сложных вопросов, но это все-таки разные долги. Там государственный долг, здесь – долг компаний, коммерческий. У нас есть претензии к "Нафтогазу Украины", к правительству Украины, у них есть претензии, которые еще не рассмотрены. Все отозвать, обнулить, мировое соглашение безотзывное подписать, и закрыть этот вопрос", – сказал он.

"К этой проблеме можно было подвязать еще массу проблем. Но тогда мы бы точно не договорились. Это отдельный вопрос. Его разделили, ради того, чтобы скорее достигнуть договоренности", – добавил он.

Козак также отметил, что договоренность о выплате "Газпромом" 2,9 млрд долларов по судебным решениям, вступившим в силу, не является чьей-то уступкой.

По его мнению, нельзя сказать, что это уступка чья-то, это взаимоприемлемое решение, которое выверено и оно является выгодным всем.

Кроме того, по словам Козака, Украина и Россия пришли к тарифному соглашению по транзиту газа в Европу.

По его словам, украинский "Нафтогаз", который является организатором транзита газа, будет получать от "Газпрома" размер оплаты услуг согласно зафиксированным объемам поставок.

"В пределах этого размера "Нафтогаз" решает все вопросы, связанные с тарифами, с резервированием мощностей, и так далее", – сказал Козак.

Он также уточнил, что теперь это будет ответственность украинской стороны, а не РФ.

Как ранее сообщал Фокус:

18 декабря глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что оценивает вероятность подписания контракта на транзит газа с "Газпромом" с 1 января 2020 года как крайне низкую.

19 декабря представитель Еврокомиссии на трехсторонних газовых переговорах Марош Шефчович заявил, что стороны достигли "принципиального соглашения" по транзиту.

Намерение России подписать с украинской стороной долгосрочный транзитный контракт во многом связано с введением американских санкций по газопроводу "Северный поток-2". Такое мнение выразил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.