Газпром согласился выплатить Нафтогазу $3 млрд по арбитражу, – Reuters
2019-12-20 15:10:05
Только вчера стороны достигли "принципиального соглашения" по транзиту газа
РФ согласилась выплатить Украине около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на свои источники.
Ни Минэнерго обеих стран, ни "Нафтогаз" с "Газпромом" не комментируют данные агентства.
Вчера, 19 декабря, представитель Еврокомиссии на трехсторонних газовых переговорах Марош Шефчович заявил, что стороны достигли "принципиального соглашения" по транзиту.
По словам главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, в ходе переговоров стороны выработали конечный протокол, который приближает всех к финальным договорам по транзиту газа.
Сегодня переговоры продолжатся в Минске в трехстороннем формате. Еврокомиссия будет принимать участие в онлайн режиме.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 декабря глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что оценивает вероятность подписания контракта на транзит газа с "Газпромом" с 1 января 2020 года как крайне низкую.
- 19 декабря СМИ сообщали, что "Газпром" готов выплатить "Нафтогазу" $3 млрд по Стокгольмскому арбитражу, но не деньгами и не газом.