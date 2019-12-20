Киев и Москва подписали протокол о продолжении транзита газа

Подробности достигнутых договоренностей будут озвучены в субботу, 21 декабря

Киев и Москва подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Как сообщает Офис президента Украины в Telegram-канале в пятницу вечером, представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.

При этом, подробности достигнутых договоренностей будут озвучены в субботу, 21 декабря, на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, который состоится в Офисе президента.

Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, новый контракт будет заключен на 5 лет, передает РИА Новости.

Он уточнил, что подписание документа ожидается до конца 2019 года. Также он рассказал, что стороны урегулировали взаимные претензии по газу.

При этом предполагаемые объемы транзита вице-премьер не раскрыл.

Как ранее сообщал Фокус:

18 декабря глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что оценивает вероятность подписания контракта на транзит газа с "Газпромом" с 1 января 2020 года как крайне низкую.

19 декабря, представитель Еврокомиссии на трехсторонних газовых переговорах Марош Шефчович заявил, что стороны достигли "принципиального соглашения" по транзиту.