Ryanair сократит тысячи рабочих мест из-за пандемии коронавируса
Авиакомпания Ryanair планирует сократить до 3000 рабочих мест из-за коллапса авиаперевозок, вызванного коронавирусом.
Об этом сообщает Sky News.
Сократят рабочие места пилотов и бортпроводников, в то время как другие работники могут столкнуться с неоплачиваемым отпуском и сокращениями заработной платы до 20%.
Кроме того, возможно закрытие "ряда авиационных баз по всей Европе" до тех пор, пока спрос на авиаперелеты не восстановится.
Авиакомпания ожидает, что восстановление спроса на пассажиров и ценообразования займет не менее двух лет, самое раннее – к лету 2022 года.
Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири также раскритиковал государственную помощь другим перевозчикам, включая Lufthansa и Air France, назвав ее "явно несправедливой". Его зарплата сокращена на 50% до конца года.
Как ранее сообщал Фокус:
- Крупнейший в Европе ирландский лоукостер Ryanair полностью прекратил авиарейсы с 24 марта в связи с пандемией коронавируса.
- Международная организация гражданской авиации (ICAO) считает, что к сентябрю число пассажиров на международных авиарейсах может упасть на 1,2 млрд