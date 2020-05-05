В апреле украинцы сократили продажу и покупку валюты в 1,7 раза по сравнению с мартом

Объем продажи населением наличной валюты в апреле превысил объем покупки на $50,9 млн, свидетельствуют данные Национального банка.

По сравнению с мартом украинцы в 1,7 раза сократили продажу и покупку наличной валюты до эквивалента $787,3 млн и $736,4 млн соответственно.

В целом с начала 2020 года объем продажи наличной валюты превышает покупку на $653 млн. В марте украинцы продали на $77,8 млн больше, чем купили.

Напомним, за первые две недели карантина Нацбанк потратил свыше $2 млрд на поддержание гривни. С 6 по 10 марта гривня потеряла почти весь запас прочности, накопленный за последние девять месяцев. 18-19 марта ажиотаж на валютном рынке начал падать, и украинцы продали валюты больше, чем купили.

Как ранее сообщал Фокус: