Зеленая энергетика должна быть такой же дешевой, как атомная, – Шмыгаль
По словам премьер-министра, он поддерживает развитие возобновляемой энергетики, но ее цена должна снижаться.
"Зеленая энергетика – это очень хорошо, и мы к ней придем, но она должна быть дешевой, как и атомная", – сказал Шмыгаль.
По словам главы правительства, когда "гипердорогая" зеленая энергетика подменяет атомную, "это необходимо расследовать", и в четверг он планирует в четверг встретиться с ключевыми игроками на рынке возобновляемой энергии, чтобы обсудить дальнейшее развитие отрасли.
Премьер-министр также добавил, что могут быть приняты изменения в законодательство, позволяющие продавать электроэнергию из возобновляемых источников по прямым договорам.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 апреля Минэкоэнерго утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год, согласно которому "Энергоатом" будет производить вполовину меньше электроэнергии.
- Министр энергетики Ольга Буславец позже объяснила отключение некоторых энергоблоков АЭС по новому балансу их ремонтом и спадом сезонного потребления электроэнергии.
- Ее советник Александр Трохимец также добавил, что что 3 мая этого года потребление электроэнергии упало почти на 2 ГВт – с 12,946 ГВт до 11,157 ГВт (в сравнении с 3 мая прошлого года).
- Глава СБУ Иван Баканов в письме к спикеру Рады Дмитрию Разумкову отмечал, большое количество источников возобновляемой электроэнергии в Украине, которые работают по "зеленому" тарифу, несут угрозу для энергетической безопасности страны.
- 7 мая Госбюро расследований открыло уголовное дело по факту возможных неправомерных действий Минэнерго, которые привели к снижению производственных мощностей "Энергоатома".