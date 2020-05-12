Зеленая энергетика должна быть такой же дешевой, как атомная, – Шмыгаль

Экономика
Премьер-министр считает, что цена возобновляемой энергии должна снижаться и в конечном итоге сравняться со стоимость атомной. Об этом Денис Шмыгаль сказал на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ.

По словам премьер-министра, он поддерживает развитие возобновляемой энергетики, но ее цена должна снижаться.

"Зеленая энергетика – это очень хорошо, и мы к ней придем, но она должна быть дешевой, как и атомная", – сказал Шмыгаль.

По словам главы правительства, когда "гипердорогая" зеленая энергетика подменяет атомную, "это необходимо расследовать", и в четверг он планирует в четверг встретиться с ключевыми игроками на рынке возобновляемой энергии, чтобы обсудить дальнейшее развитие отрасли.

Премьер-министр также добавил, что могут быть приняты изменения в законодательство, позволяющие продавать электроэнергию из возобновляемых источников по прямым договорам.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Ее советник Александр Трохимец также добавил, что что 3 мая этого года потребление электроэнергии упало почти на 2 ГВт – с 12,946 ГВт до 11,157 ГВт (в сравнении с 3 мая прошлого года).
  • Глава СБУ Иван Баканов в письме к спикеру Рады Дмитрию Разумкову отмечал, большое количество источников возобновляемой электроэнергии в Украине, которые работают по "зеленому" тарифу, несут угрозу для энергетической безопасности страны.