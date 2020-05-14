Гонатарева выпустила в Лондоне "пособие для других народов" по банковской реформе в Украине
Глава Национального банка в 2014–2017 годах Валерия Гонтарева выпустила в Лондоне свою книгу "Миссия выполнима: Подлинная история обширной банковской реформы в Украине и пособие для других народов". Она написана на английском языке в соавторстве с экс-начальником управления реформирования финансового сектора НБУ Евгением Степанюком.
Издала книгу Лондонская школа экономики и политических наук (LSE), в которой Гонтарева работает старшим научным сотрудником Института глобальных отношений при Школе государственной политики.
В предисловии к книге профессор LSE Эрик Берглоф назвал Гонтареву выдающимся реформатором, заслуживающим восхищения. "Банкир по образованию, она также зарекомендовала себя как искусный политик, работающий с альянсами внутри страны и за рубежом, чтобы помочь реформам добиться успеха. Эта книга – откровенный и страстный отчет о ее работе и политике", – написал он.
"Я горжусь тем, что мы сделали в Украине. Книга, которую я сейчас пишу об этой работе, предназначена для других стран, чтобы они узнали о нашем опыте", – сказала Гонтарева в интервью "Прямому" телеканалу в октябре 2019 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- 15 марта 2019 года Гонтареву уволили с поста главы Нацбанка.
- В ночь на 17 сентября неизвестные подожгли дом Валерии Гонтаревой в Гореничах под Киевом, а начале сентября в Киеве сожгли автомобиль ее невестки.
- Про пожар в доме Гонтаревой спел и хор им. Веревки. Гонтарева назвала выступление позором, а Коломойский свои впечатления от номера прокомментировал словом "Браво".