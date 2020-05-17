После кризиса Украина может потеснить Китай на европейском рынке, – ЕБРР

После окончания карантина и перестройки экономики различных стран мира, Украина может потеснить Китай на европейском рынке.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал региональный экономист Европейского банка реконструкции и развития Димитар Богов, передает UBR.

По его словам, кризис может привести к пересмотру многими компаниями цепочек поставок и это – шанс для Украины.

"Кризис может привести к более тщательному изучению цепочек поставок с упором на устойчивость и диверсификацию. Во многих секторах одна экономика, часто это Китай, является сейчас доминирующим мировым поставщиком", – отмечает Богов.

Поэтому Украина, учитывая ее географическую близость к Европе и территориальные размеры "имеет все возможности для того, чтобы извлечь выгоду из такого посткризисного развития", считают в ЕБРР.

"Этот кризис придаст дополнительный импульс отраслям информационных и коммуникационных технологий, электронной коммерции и службам доставки, одновременно бросая вызов бизнес-моделям розничной торговли, услугам в сфере недвижимости и экономики совместного использования", – добавил Богов.

Ранее Минэкономики опубликовало консенсус-прогноз, согласно которому в 2020 году экономика Украины сократится на 4,2%.

Такой прогноз – это среднее (медианное) значение. Разброс же оценок этого параметра очень большой: от падения на 6,6% до роста на 1,4%. Ожидается, что в 2021 году начнется постепенное восстановление, прогноз – рост на 2,4% (от низкого уровня 2020 года), разброс оценок от 1,5% до 4,4%.

Как ранее сообщал Фокус:

Международный валютный фонд ожидает, что ВВП Украины в 2020 году сократится на 7,7% из-за коронавируса. Это больше чем в 2014 году, но меньше чем в 2015-м.