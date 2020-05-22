Кличко объяснил Зеленскому, почему он сам не может разобраться со стройками "Укрбуда"
Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге ответил президенту Владимиру Зеленскому по недостроенным объектам "Укрбуда". Об этом пишет ЭП.
По словам столичного главы, "Укрбуд" – это "не какая-то шарашкина контора", поэтому говорить о том, что во всем должен разобраться именно Кличко, – некорректно.
"Но все понимают, что проблему 13 тыс. инвесторов "Укрбуда" надо решать, поэтому "Киевгорстрой" присоединился к решению этой проблемы", – говорит Кличко.
"Сегодня передача объектов "Укрбуда" к "Киевгорстрою" проходит в плановом режиме. Речь идет о 23 объектах: небольшой офисный центр и 22 жилые комплексы, 5 из них "Киевгорстрой" уже принял на баланс и осуществляет на них строительные работы", – добавил он.
Также Кличко назвал три вопроса, которые не входят в компетенцию городского главы:
- Вопрос передачи объектов из Минобороны в "Киевгорстрой" на существующих условиях – 4 ЖК строятся на землях Минобороны;
- сотрудничество с ГАСИ в отношении тех объектов, которые "Киевгорстрою" еще предстоит принять на баланс;
- нехватка средств: после аудита выяснилось, что на достройку всех объектов не хватает более 2 млрд грн.
Поэтому Кличко не понимает, почему Зеленский говорит, что мэр Киева может вмешиваться в деятельность Минобороны, ГАСИ или Государственного ипотечного учреждения.
"Единственное, чем может помочь городская власть – это уменьшение финансовой нагрузки на застройщика в случае отмены уплаты его паевого взноса", – добавил городской глава.
На прошедшей 20 мая пресс-конференции Зеленский, среди прочего, заявил, что Кличко должен "подключиться" к решению вопроса "Укрбуда".
"Я хотел бы, чтобы Виталий Владимирович Кличко – все же это его задача – он мэр Киева – подключился к этому вопросу. Я думаю, он нас слышит и он нас услышит. Думаю, правильно, чтобы все-таки он скорее смог дать отчет и рассказать, что там происходит по "Укрбуду", – сказал президент.
Как ранее сообщал Фокус:
- О решении проблемы недостроев "Укрбуда" в декабре, в эфире телеканала "1+1", заявил президент Украины Владимир Зеленский.
- "Хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. На сегодня этот вопрос решен. Вся эта недвижимость будет достроена, на себя обязательства взял Киевгорстрой", - заверил он.
- Впоследствии было решено, что для достройки более 20 жилкомплексов "Укрбуда" "Киевгорстрой" возьмет кредиты в госбанках и использует нераспределенную прибыль за последние 10 лет.
- В конце февраля 2020 года стало известно, что из фонда вкладчиков "Укрбуда" за 2016-2019 года вывели более 180 млн гривен на счета подконтрольных физических лиц.