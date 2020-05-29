В Фонде госимущества рассказали о "молниеносной операции" по назначению главы Центрэнерго

Новым руководителем Центрэнерго назначили Александра Корчинского. Об этом у себя в Facebook сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

По его словам, назначениее Корчинского заняло 4-5 часов и в результате этого Центроэнерго "вернулось под контроль государства".

"Мы сделали выводы после прошлой неудачной попытки назначить нового руководителя компании и провели одну молниеносную операцию: решение суда, сбор набсовета, внесение изменений в реестр и представление нового главы. Все это сегодня, буквально за 4-5 часов", – пишет Сенниченко.

Также Сенниченко рассказывает, что теперь нужно определить "тех, кто перешел на темную сторону силы", ведь сейчас у ФГИУ нет информации о состоянии дел на предприятии – предыдущее руководство скрывало от Фонда данные аудита.

"Все, что у нас есть – это большие подозрения, что не все гладко. Я думаю, что если бы все было нормально, не нужно было бы минировать ФГИУ, чтобы только набсовет не собрался", – пишет глава ФГИУ.

Под конец Сенниченко добавил, что с 2004 года из Центрэнерго якобы пропали около 100 млрд грн, но смена руководства может помочь экономическому развитию и инвестициям.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Корчинского по предложению ФГИУ перед своей отставкой увтердил Кабмин Алексея Гончарука. СМИ тогда писали, якобы тогдашнего премьера Гончарука попросили в отставку как раз из-за решения по Центрэнерго и трем облэнерго.

Корчинский сменил на посту директора Центрэнерго Александра Потапенко, которого бизнесмен Игорь Коломойский в одном из интервью называл "понятным [ему] человеком".

Liga.net также напоминает, что в сентябре 2019 года в кулуарах форума YES Коломойский рассказывал, сколько на самом деле должна стоить электроэнергия, признав, что его компании – крупные потребители Центрэнерго.

"Президент в ходе предвыборной кампании поставил задачу, что тарифы должны понижаться, в том числе и на электроэнергию. Потапенко работает на эту задачу. Я помогаю выполнять стратегию, определенную президентом", – говорил также он.

Как ранее сообщал Фокус:

По словам замглавы ОП Юлии Ковалив, приватизацию Центрэнерго могут провести в течение ближайших двух лет.

16 октября Северный апелляционный хозсуд отказал в удовлетворении жалоб кредиторов Центрэнерго на решение Хозсуда Киева по закрытию дела о банкротстве предприятия и тем самым разблокировал приватизацию предприятия.