Кабмин Гончарука до своей отставки успел назначить главу "Центрэнерго"

СМИ пишут, что это решение как раз могло стоить бывшему премьеру должности

Перед своей отставкой Кабмин Алексея Гончарука все же назначил гендиректора "Центрэнерго".

Соответствующий указ опубликован на сайте правительства.

Так, временным и.о. директора стал экс-гендиректор компании "Технова" (Черниговская ТЭЦ) Александр Корчинский.

Кандидатуру Корчинского предложил Фонд государственного имущества.

Примечательно, что назначение гендиректора "Центрэнерго" произошло 26 февраля, а уже через два дня ОАСК запретил ФГИУ совершать действия, направленные на смену руководства "Центрэнерго".

Источники ЭП говорят, что премьера Алексея Гончарука попросили в отставку как раз из-за решения по "Центрэнерго" и трем облэнерго.

Вчера, во время выступления в Раде, Гончарук также говорил о "Центрэнерго".

"В сентябре журналисты спросили меня о борьбе с коррупцией и привели пример "Центрэнерго". Я пообещал, что до конца отопительного сезона мы решим этот вопрос. И мы это сделали. Решение по этой компании уже принято", – заявил он.

Как ранее сообщал Фокус:

По словам замглавы ОП Юлии Ковалив, приватизацию Центрэнерго могут провести в течение ближайших двух лет.

16 октября Северный апелляционный хозсуд отказал в удовлетворении жалоб кредиторов Центрэнерго на решение Хозсуда Киева по закрытию дела о банкротстве предприятия и тем самым разблокировал приватизацию предприятия.

3 октября Рада приняла закон #1054-1 который позволяет приватизацию всех предприятий, кроме стратегических.