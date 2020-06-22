Нацбанк разрешил банкам не работать с нервными и нетерпеливыми клиентами
Об этом говорится в постановлении НБУ №65.
В связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга банки теперь обязаны в своей деятельности применять риск-ориентированный подход для оценки и понимания рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Ранее НБУ обнародовал новое положение об осуществлении банками финансового мониторинга, которым, в частности, установлены индикаторы подозрительности финансовых операций.
Индикаторы, которые касаются деятельности или поведения клиента:
– не может понятно объяснить, в чем заключается его деловая деятельность (характер деятельности);
– непредоставление информации, нужной для надлежащей проверки, или предоставление неполной или сомнительной информации, которую трудно проверить;
– невозможно связаться с клиентом по предоставленному им адресу или номеру телефона и электронной почте (особенно в короткие сроки после предоставления такой контактной информации);
– клиент имеет большое количество счетов или платежных карточек, потребность в которых не является понятной или не отвечает его бизнес-потребностям;
– клиент нервничает без видимых причин или проявляет нетипичное поведение;
– клиент демонстрирует необычную заинтересованность требованиями законодательства в сфере финмониторинга и внутренней системы финмониторинга банка;
– клиент отменяет проведение запланированной финансовой операции после того, как банк спросил у него соответствующие подтверждающие документы или разъяснения;
– клиент настаивает на срочности проведения финансовой операции, демонстрируя нервное поведение, без наличия очевидных на то оснований;
– клиент предлагает деньги, подарки или другой вид благодарности работнику банка за проведение финансовой операции необычным или подозрительным способом;
– счетами нескольких клиентов, между которыми нет логично объяснимых взаимосвязей, управляет один и тот же представитель;
– подавая заявку на получение платежной карточки по почте, клиент отмечает адрес, который неизвестен банку;
– клиент постоянно настаивает на обслуживании у одного работника банка и тому подобное.
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